MÉXICO.— El actor Rodrigo Vidal utilizó sus redes sociales para denunciar la actitud del personal de una disco en Acapulco; arrobó a la Comisión de Derechos Humanos y Profeco para que sepan de su caso.

A través de redes sociales denunció el maltrato que recibió él, su esposa y su mamá cuando trataron de entrar a un centro nocturno del puerto de Acapulco y los hicieron esperar más de dos horas, además que ya no los dejaron pasar, pese a que ya no había nadie en la fila.

Por medio de un video que subió a su cuenta de Instagram el actor relató cómo sucedieron los hechos.

Rodrigo se fue de aventura al estado de Guerrero para festejar el cumpleaños de su progenitora, sin embargo, la odisea les salió mal luego de que en el Baby O, lugar donde querían festejar, no los dejaron pasar.

En el escrito que subió a lado del video arrobó a la Profeco y a la Comisión de Derechos Humanos para que supieran de su caso y ayudaran.

“ Prepotencia y discriminación en su máximo grado . Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando. Nos dejaron en la calle”, redactó.

Durante el video, el actor nombró a una persona de nombre Martín quien asegura él y otro tipo no le dieron la entrada al antro y a pesar de que quería hablar con el gerente nunca tuvo la oportunidad de hacerlo.

“Es indignante, nunca me habías pasado esto en mi vida, jamás, que me dejaran a fuera de un lugar, ya no hay gente. Venía formado y no nos dejaron entrar, nos dejaron a fuera…”, asegura.