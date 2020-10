Zuleyka Rivera y Karim Mendiburu serán los conductores de “El Domo del Dinero”, el primer “reality show” que produce Telemundo luego de suspender sus actividades por el Covid-19.

La cadena televisiva presentó el “reality”, que se estrenará el próximo martes 13 de octubre.

Zuleyka se dijo emocionada de poder ser parte de este proyecto, porque para los que “me conocen y para los que no, a mí me encantan las competencias. Me encantan los retos”.