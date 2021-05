Disney+ adelanta el estreno de la serie "Loki"

La plataforma adelantó unos días el estreno de la tan esperada serie del villano que continuará los eventos de "Avengers: Endgame".

LOS ÁNGELES.— Disney+ adelantó del 11 al 9 de junio el estrenó de "Loki", la nueva serie de Marvel que tomará el relevo a "Wandavision" y la reciente "The Falcon and the Winter Soldier".

La decisión también modificará el calendario de la compañía, ya que a partir de ahora lanzará nuevos episodios los miércoles en lugar de los viernes, como venía haciendo desde el estreno de la exitosa "The Mandalorian", que continuó el universo de Star Wars.

"Loki" está protagonizada por Tom Hiddleston y retomará el famoso personaje de las historias de Marvel con una trama que continuará los eventos de "Avengers: Endgame", la película más taquillera en toda la historia del estudio cinematográfico.

Además, la franquicia de superhéroes tiene planificadas tres series más para 2021: "What If...", "Ms. Marvel" y "Hawkeye".