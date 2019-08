MÉXICO.— La próxima estrella de Hollywood fue rescatado mientras vagaba por las calles; se llama Monte y gracias a que fue rescatado por Helping Animals Live On (HALO), ahora será el protagonista de la versión actualizada del clásico de “La dama y el vagabundo” (“Lady and the Tramp”).

Con unos ojos tiernos y cara avispada, Monte encarnará a la pareja canina más popular de la historia del cine animado junto a Lady, con quién tendrá que compartir sus espaguetis,en la icónica escena de la película de 1955 y, que podrá verse a partir del 12 de noviembre del próximo año.

“La dama y el vagabundo” se espera que este en cines en noviembre del 2020 (Twitter)

El canino es una mezcla de terrier, de dos años de edad, y fue descubierto por cineastas, mismos que lo adoptaron en cuanto vieron que cumplía con las características del personaje canino, y también por su aspecto y por ser muy “amoroso y amigable”.

Después de elegirlo, unos especialistas en Hollywood, se ha dedicado a entrenaron a Monte, para ser ahora el protagonista de la versión actualizada del clásico.

Un apoyo para la adopción

Efe Karen Corral, encargada de suministrar las medicinas y del cuidado de los animales en HALO comenta que, a raíz de que se supo que Monte es una estrella de cine han aumentado las adopciones. Han adoptado a 200 animalitos desde que se enteraron de la noticia y está viniendo más gente.

HALO, es un refugio temporal a perros y gatos abandonados fundado en 1994 por dos mujeres, Michel Herstam y Heather Allen, quienes reciben más de 4.000 perros al año que son rescatados de las calles en Estados Unidos.

La cofundadora de HALO asegura que, “definitivamente” Monte es la pieza perfecta para el papel del adorable “vagabundo”.

Justin Theroux y Tessa Thompson también forman parte del equipo

Monte compartirá créditos junto a una cocker spaniel llamada Rose, quien interpretará a “Lady”, y los actores Justin Theroux y Tessa Thompson, serán las voces de ambos canes.

Casting de La Dama y el Vagabundo en su version Live-Action.



Estreno Noviembre 2019 por Disney Plus. pic.twitter.com/AbrLOU2uLF — El Saber Del Todo (@ElSaberDelTodo1) August 8, 2019

Sam Elliott, Janelle Monae e Yvette Nicole Brown también prestan sus voces en esta nueva versión, que se suma al “boom” de Disney por versionar sus clásicos animados realizando “remakes” de acción real como “Aladdín” (2019), “Dumbo” (2019), “La Bella y la Bestia” (2017) o “La Cenicienta” (2015), entre otros.

