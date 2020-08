Disney Plus filtra "por error" la fecha exacta de su disponibilidad en México

En redes sociales la plataforma se hizo tendencia debido a que revelaron su llegada a Latinoamérica

MÉXICO.— El pasado mes de noviembre de 2019 se anunció que llegaba a EE.UU., un nuevo servició de streaming, Disney Plus (Disney+), sin embargo pasaron los días, meses y no se anunció cuando estaría disponible en México y Latinoamérica.

Sin embargo, este 18 de agosto, internautas expresaron su alegría y emoción al saber que la plataforma del famoso ratón 'Mickey Mouse' llega el 17 de noviembre.

CONGRA - WAIT, this announcement wasn’t on our calendar for today... 😮😳



FELICI - UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy… 😮😳 pic.twitter.com/c3RqQeHh7B