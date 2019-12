Disney prepara nueva versión de famosa película

Los niños se van a encoger de nuevo

LOS ÁNGELES (EFE).— Disney está preparando una nueva versión del clásico del cine familiar “Honey, I Shrunk The Kids” (1989) para la que quiere contar con Josh Gad como protagonista, informó el medio especializado “Variety”.

El estudio está negociando con Gad para que sea la estrella de la cinta y con Joe Johnston, el director del filme original de “Honey, I Shrunk The Kids” (“Querida, encogí a los niños”), para que tome las riendas de esta nueva película.

“Variety” aseguró que a Disney le gustó tanto el guión que les ofreció a Todd Rosenberg para este proyecto que descartó que esta nueva película se estrene directamente en su plataforma Disney+ para, en su lugar, apostar por un lanzamiento tradicional en los cines.

La idea original para esta nueva “Honey, I Shrunk The Kids” fue presentada por Johnston a Disney a comienzos de este año.

“Honey, I Shrunk The Kids” contaba las aventuras de un científico (Rick Moranis) que, por error, convertía a sus dos hijos y a otros dos niños del vecindario en seres diminutos.

La cinta fue un gran éxito y recaudó en todo el mundo 222.7 millones de dólares.

La nueva película de “Honey, I Shrunk The Kids” colocaría a Gad como el hijo ya adulto del científico de la película original, quien, siguiendo las torpezas de su padre, también encogería a sus niños.

“Honey, I Shrunk The Kids” tuvo dos secuelas también con Moranis como protagonista: “Honey, I Blew Up The Kid” (1992) y “Honey, We Shrunk Ourselves” (1997).

Joe Johnston no participó en ninguna de estas dos continuaciones, pero ahora estaría dispuesto a volver al disparatado mundo de esta comedia para todos los públicos que supuso su debut en la dirección.

Johnston es un realizador especializado en cine de entretenimiento con filmes como “Jumanji” (1995), “Jurassic Park III” (2001) y “Captain America: The First Avenger” (2011).

Su última película estrenada hasta la fecha fue “The Nutcracker and the Four Realms” (2018), también para Disney con Keira Knightley, Morgan Freeman y Helen Mirren en el elenco.

Esta cinta recibió malas críticas por parte de la prensa y recaudó solo 174 millones de dólares en todo el mundo.

