Disney prepara una película versión 'live action' de "Hercules"

LOS ANGELES.— Disney está preparando una película de "Hercules" con actores.

La cinta animada de 1997 sobre el célebre héroe de la mitología clásica, ahora tendrá su versión "live action" así lo informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Joe y Anthony Russo, los realizadores detrás de "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), serán productores de este nuevo filme, pero no se ocuparán de la dirección.

¡PUES YA ES OFICIAL! Los Russo están produciendo un live-action de 'HERCULES' en el que Dave Callaham hará el guión.



Exclusiva de THR. pic.twitter.com/0AOs7FyBXM — 👁️𐋀 QuidVacuo 𐋀👁️ (@QuidVacuo_) April 30, 2020

Además, la nueva "Hercules" contará con un guion firmado por Dave Callaham, quien ha dejado su huella en la saga de acción "The Expendables" y en las inminentes cintas de superhéroes "Wonder Woman 1984" y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Bajo la dirección de John Musker y Ron Clements, la película de "Hercules" será reinterpretada por actores, con todo y las partes musicales.

Sin embargo, por ahora no hay ningún actor confirmado para el reparto de esta nueva película.

Pero el nombre de Ryan Gosling como protagonista es un rumor que ha sonado con mucha fuerza.

El actor Ryan Gosling (@RyanGosling) podría convertirse en el nuevo live-action de Disney, #Hércules pic.twitter.com/6Sd2xEAdcz — Portal Disney (@PortalDisneyES) April 28, 2020

Ahora que vuelvo a ver rumores sobre un live-action para Hércules, solo voy a decir Benedict Cumberbatch como Hades pic.twitter.com/M7HsjBHQSY — ۞Betza⎊ (@deadlystark) April 29, 2020

También podría interesarte: “Bambi” tendrá su “live action”