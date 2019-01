Disney revela nuevos pósters de Dumbo junto a sus personajes 

Esta mañana Disney reveló en su cuenta de Twitter nuevas imágenes del live-action de Dumbo en donde presenta a los actores que protagonizarán el filme junto a la animación del tierno elefante.

Se puede ver a Colin Farrell, Michael Keaton, Dani DeVito y Eva Green caracterizados con el vestuario que usarán en la historia.

El pasado 14 de noviembre, se reveló en redes sociales un avance de la película que cautivó al público esperando con ansias su lanzamiento.

La película dirigida por Tim Burton tendrá su estreno en la pantalla grande el 29 de marzo.

In 2019, find your courage. Watch the brand new trailer for #Dumbo, and see the film in theatres March 29. pic.twitter.com/YUiBvgKRhO

— Dumbo (@Dumbo) November 15, 2018