Disney suma a BTS para su especial navideño

BTS formará parte de las estrellas invitadas del Disney Holiday Sing Along 2020, uno de los especiales anuales de los macroestudios, con los que se une a la celebración de las fiestas decembrinas.

El grupo de K-Pop, que cantará en inglés la canción “Santa Claus is Coming To Town”, forma parte del cartel de estrellas de este año, en el que también están invitados Chloe X Halle, Adam Lambert, Pink, Katy Perry, entre otros artistas.

Guess who is coming to town? 🎅 It's @bts_bighit during the #DisneyHolidaySingalong! Don't miss a moment of the holiday cheer starting Monday at 8|7c on ABC! 🌟 pic.twitter.com/ypk3r4e4Rr