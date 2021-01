Divorcio de Aisslin se mostrará en segunda parte de serie de los Derbez

Al estilo de muchos realitys, en la serie de los Derbez se mostrará como Aisslin finalizó su matrimonio con Mauricio Ochmann.

MÉXICO.— Eugenio Derbez detalló que tras una plática con todos los integrantes de la familia llegaron a la solución de que si harían esta nueva entrega de "De Viaje con Los Derbez" seguirían hablando con la verdad, aunque en el camino se revelaran algunas cosas personales.

Es así como dejo entrever que en esta segunda temporada uno de las cosas que los fans podrán ver será el proceso de divorcio de Aisslin con Mauricio Ochmann.

"Mi hija acaba de pasar por un divorcio y de alguna manera esto empezó en Marruecos, no fue lo que hizo que se separaran pero aceleró todo el proceso y no sabíamos si hablar de eso o no, para nosotros fue una plática complicada, el decir, '¿cómo lo vamos a hacer? y ¿hasta dónde?'", dijo Derbez.

Sin embargo, todos los Derbez y Alessandra Rosaldo, esposa del comediante acordaron que sí se mostraría esta nueva entrega de "De Viaje con Los Derbez", pues ellos quieren seguir hablándole a sus seguidores con la verdad.

Un viaje por carretera

El también actor también reveló que en esta ocasión el viaje que realizaron tuvo que modificarse debido a las restricciones sanitarias que la pandemia por el coronavirus ha provocado a nivel global.

Por lo que en esta temporada, los televidentes verán un roadtrip (viaje por carretera), el cual realizarán por algunas ciudades de Estados Unidos.

"Fue un reto enorme hacer una segunda temporada en época de Covid, nos hubiera encantado viajar a Tailandia o Vietnam, pero con la pandemia era imposible [...] La única solución que encontramos fue hacer un viaje en carretera [...]", comentó.

Derbez también comentó que el resultado lo considera mejor que la primera entrega, y confesó que convencer a los integrantes de su familia no fue fácil, ya que en ocasiones ser productor de la serie y a su vez protagonista, ocasionó algunos conflictos entre la familia.

