¿Divorcio en puerta? La esposa de "El Chapo" se viste de novia (Fotos)

Emma Coronel hizo una publicación en redes sociales que causó sorpresa: una foto en la que aparece vestida de novia.

Aunque por segundos la imagen causó conmoción, al leer el mensaje junto a la imagen quedó claro que ni se ha divorciado de Joaquín, "El Chapo" Guzmán, ni se ha casado con otro hombre.

De acuerdo con su post, se trata de la nueva campaña Novia 2021 de Lumaran Salón (un beauty studio ubicado en Culiacán, Sinaloa) para la cual, Emma Coronel portó un vestido de Benito Santos.

Para este post, que ya cuenta con más de 22 mil me gusta, la pareja de "El Chapo" posó de espaldas y con el pelo suelto y un adorno de novia.

Maralu, la artista encargada de su maquillaje, compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos más en las que la empresaria aparece con otros diseños de Benito Santos.

Emma Coronel se casó con Joaquín "El Chapo" Guzmán en julio de 2007 en La Angostura, municipio de Canelas, Durango.

De acuerdo con la revista Proceso, al enlace acudieron muy pocas personas, entre ellas familiares de Emma y gente allegada al capo.

Según la periodista Anabel Hernández, también estuvieron como invitados Ismael "El Mayo" Zambada, los hermanos Beltrán Leyva y Alfredo "El Mochomo", entre otros.

Años después de su boda con "El Chapo" Guzmán, Emma Coronel contó a una cadena de televisión estadounidense ese acontecimiento.

"He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé…no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho… fue algo muy chiquito, con pura familia, no hubo las grandes bandas que dicen, nada de eso", afirmó Emma.