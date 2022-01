Recientemente se ha rumoreado que en la nueva película de Doctor Strange aparecerían los X-Men, los 4 Fantásticos y Spider-Man interpretado por Tobey Maguire.

EE.UU.— "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" llegará a los cines muy pronto, sin embargo, antes de que esto suceda ya se han filtrado supuestos adelantos de lo que podría verse en esta nueva cinta de Marvel. Incluso tras los spoilers publicados se ha empezado a considerar que esta película podría convertirse en la película más ambiciosa de todo el UCM, quitándole el título a "Spider-Man: No Way Home".

Recientemente, una cuenta de Twitter filtró toda la trama de esta nueva película del hechicero supremo, y lo que esta "revelación" ha dejado ver es absolutamente sorprendente, pues al igual que en la del 'Hombre Araña' contaría con la actuación de superhéroes que muchos no imaginaba ver.

La película comenzará con un sueño en el que Doctor Strange y Wong están siendo perseguidos y terminan asesinados por una fuerza invisible. El hechicero está teniendo problemas con las líneas del tiempo debido a sus acciones dentro de "No Way Home" (película de Spider- Man).

Mientras tanto, la ciudad de Nueva York es atacada por una criatura llamada Gargantos, lo que genera la introducción del personaje de 'América Chavez' en la película. Ella, ha estado viajando en busca de ayuda ya que su mundo se ha vuelto inestable debido a que demonios la persiguen.

América Chavez ta,bién le explica a Strange que esos sueños que tiene son visiones de otras dimensiones.

El Dr. Strange acude a Wanda Maximoff, quien empieza a disculparse por los sucesos ocurridos en ‘Wandavision’ pero el hechicero le pide ayuda para contener el multiverso.

¡Wanda es la villana principal! Asesina a 'Mordo', personaje que vimos en "Dr. Strange’ De vuelta en Kamar-Taj", Wanda ataca a este pueblo matando a mucha gente de una manera brutal y logrando capturar a Wong pero Strange y América escapan accidentalmente a otro universo.

En este nuevo universo, el Hechicero se reencuentra a Iron Man, quien cumple su sueño de ponerle su armadura al mundo, y a Capitán América, que es presentado como el Presidente Rogers, sin embargo, en esta realidad, Tony Stark es interpretado por Tom Cruise.

Pero también veremos la aparición de Doctor X de Patrick Stewart, Mr. Fantástico de Ioan Grffand, una variante de capitana Marvel, el Bruce Banner de Eric Bana y el Magneto de Ian Mckellan.

Pero, eso no es todo, pues Wanda es poseída por su contraparte malvada y aquí es cuando aparecen los X-Men, la mujer invisible y la Mole, que se unen para luchar contra la Bruja Escarlata, pero sus poderes son superiores la bruja termina aniquilando a cada uno de ellos.

En el momento que Doctor Strange se sacrifica para destruir el libro, aparecen las nuevas variantes de la trilogía de los X-Men, la mujer invisible, Mr. Fantástico, el Spider-Man de Tobey Maguire, Deadpool, Punisher y el Ghost Rider de Nicolas Cage para luchar contra los demonios liberados por Wanda.

Al final Wanda se sacrifica y el UCM cambia para siempre ya que algunas variantes se quedaran en este universo para siempre.

