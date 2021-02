Doctora Polo, viral al explotar contra joven: "Si no hablas español, te vas" (vídeo)

MÉXICO. - Un fragmento del popular programa “Caso Cerrado”, conducido por la Dra. Ana María Polo, se volvió viral y se ha mantenido entre las principales búsquedas.

En el vídeo, la doctora recibe a una testigo, quien se rehusa a hablar en español durante la indagatoria, causando que la abogada se salga de sus casillas.

“Pásame al angelito de Dios ese”, dijo la doctora Polo al recibir a la joven, de la que previamente se había anunciado su mal comportamiento.

“Hello, good afternoon”, dijo la joven al entrar al lugar en compañía de uno de los guardias. Inmediatamente, Polo le recalcó que en el programa se habla en español.

"Esto es un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letreritos”. Siguiente a esto, la joven comenzó a argumentar por qué no hablaba en su lengua nativa, expresando que no se sentía cómoda con ella.

La presentadora se burló de la joven, recordándole que incluso su nombre está en español. Luego se levantó de su silla a amenazar a la menor con retirarla del programa:

“Escúchame. Si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendiendo? Yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas”. “Lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Esto es un programa en español. Si no hablas español, en la próxima palabra, te largas. ¡Si no hablas español, te largas!”, exclamó la doctora, visiblemente enojada.

Esta parte del video se sumó a los virales que ha dejado el programa “Caso Cerrado”, que está al aire desde el 2 de abril del 2001.

¿Los casos son reales?

A pesar de que los casos no siempre convencen a la audiencia, la abogada ha dicho que los problemas son reales y que los litigantes buscan a personas que los suplanten en el set por respeto a su privacidad.