Dolly Parton disfruta su postulación número 50

Se siente especial al ir por el Grammy

NUEVA YORK (AP).— Han pasado 51 años desde que Dolly Parton recibió su primera postulación al Grammy, y este año la cantante galardonada con nueve gramófonos y considerada un tesoro nacional compite por 50a. vez por el honor.

La primera candidatura de Dolly Parton fue en la edición de 1970 por “Just Someone I Used To Know”, un dueto con Porter Wagoner. Nueve años después recibió su primer trofeo por “Here You Come Again”, su 19o. álbum como solista y el primero que se certificó platino.

Este año compite en la categoría de Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea por “There Was Jesus”, su colaboración con el cantante cristiano Zach Williams.

“Siempre es especial. A una siempre le encanta que la reconozcan”, dijo Dolly sobre su postulación 50, aunque, “como siempre he dicho, ‘no trabajo por premios y recompensas’”, agregó rápidamente.

Dolly es la segunda mujer más postulada en la historia del Grammy, sólo detrás de Beyoncé con 79 candidaturas y 24 victorias.

Ídolo de la música country, recibió hace una década el Grammy a la Trayectoria.