“Don Francisco” regresa a la televisión

A sus 80 años de edad y casi seis décadas en la televisión, Mario Kreutzberger, conocido como “Don Francisco”, estrenará el próximo lunes el programa “Don Francisco: Reflexiones 2021”.

“Pensé que muchos de mis amigos, conocidos, y otros invitados podrían ayudar a reflexionar a la gente, esa es la idea que tiene Reflexiones 2021”, informó el conductor en conferencia que ofreció con Cynthia Hudson, vicepresidenta y directora general de CNN en español, a la que fue invitado el Diario.

“Don Francisco”, quien durante muchos años condujo “Sábado Gigante”, compartió que lleva mucho tiempo reflexionando sobre la vida, lo que le permitió escribir el libro “Con ganas de vivir”, que saldrá en mayo.

“Lo primero que me di cuenta es que, a pesar del paso del tiempo, de asumir mis canas, de estas ocho décadas, yo tengo muchas ganas de vivir”, aseguró el presentador.

“Cuando escribía el libro y reflexionaba de cosas que me ocurrían, que me pasaban, yo lo trasladaba hacia el público. Sentí que había tanta debilidad, tanta desigualdad, que en tan poco tiempo las necesidades eran tan grandes en varias partes del mundo, y vi como el mundo se enfrentaba en un tema al que no me acerco públicamente que es la política, pero sí me acerco desde el punto de vista humano”.

Por ello dijo, tuvo la idea de convocar amigos y conocidos para reflexionar juntos y ayudar a la gente a reflexionar en sus casas que es básicamente la idea del programa que se transmitirá hasta el día 26 de este mes a las 8 de la noche (9 de la noche en Miami).

“Don Francisco”, quien admitió que el mundo digital se le hace difícil pues viene de una época de botones y perillas, confesó que será la primera vez que hará un programa virtual.

“Nunca he hecho entrevistas virtuales, por su puesto es distinto. No se ve el movimiento de las manos, no se ve el movimiento de los pies, no se siente la respiración, tú no aprecias la intensidad de los ojos… Son entrevistas que tienen que tener características diferentes. Con esas pequeñas experiencias que vamos adquiriendo cada día, vamos haciendo el programa”, dice el comunicador quien nunca ha dejado de trabajar pues como dice: “No hacer nada para mí sería como colgar el alma”.

Por su parte Cynthia Hudson destacó que Mario Kreutzberger es una persona que tiene unas observaciones maravillosas de la vida.

“Él tiene una forma tan especial de observar a las personas, una forma tan única que todos hemos podido ver durante tantos años cómo él entrevista, cómo el interactúa no solo con los artistas, sino con las personas comunes.

“Ese don de gente, ese don de palabra que tiene don Mario es algo que nace con él, es una estrella, y eso lo hace ser el gran comunicador de las Américas”, resaltó.— IVAN CANUL EK

De un vistazo

En CNN en Español

“Don Francisco: Reflexiones 2021” se transmitirá a través de CNN en español y constará de diez episodios con entrevistas por internet a personalidades de las artes, el espectáculo, el deporte y la medicina, entre otras profesiones. “Don Francisco” lleva varios años alejado de la pantalla chica.