¿Dónde está Adela Noriega?; la actriz cumple hoy 50 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Nadie sabe dónde está Adela Noriega, quien hoy jueves cumple 50 años y desde 2008 se encuentra alejada de la pantalla y de las telenovelas.

La actriz no cuenta con redes sociales y eso ha hecho que incluso sus fans tengan donde interactuar con ella. ¿Que si está con una terrible enfermedad?, ¿que si ya prepara su regreso a la actuación o vive de sus rentas?, son muchos los rumores entorno a Adela Noriega.

El misterio y la discreción en su vida privada, es una constante durante su carrera, la última vez que se supo de ella de manera pública fue en 2008, cuando se encontraba en las grabaciones de la telenovela “Fuego en la sangre”, pero a partir de ese momento se alejó de las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación.

Adela Amalia Noriega Méndez, nombre real de la actriz, nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Tiene dos hermanos Reina y Alejandro. En su adolescencia perdió a su padre y en 1995 a su madre, víctima de cáncer. Cuando tenía 12 años llamó la atención de un cazatalentos, mientras se encontraba en un centro comercial, entonces comenzó hacer comerciales y videos como “Palabra de honor” de Luis Miguel.

Aquí #LuisMiguel con #adelanoriega cuando filmaron en el Jubilee y allí mismo se presentó el disco de #palabradehonor , cuando más guapo estaba #LuisMiguelASerie #80s #mexico el jubilee luego se convirtió en el Medusas … pic.twitter.com/zp9NGcXwSH — urs (@uursuus) June 18, 2018

En 1984 debuta como actriz en el programa juvenil “¡Cachún cachún ra ra!” Donde permaneció durante tres años. Sus primeras apariciones en melodramas fueron en las telenovelas “Principessa” (1984) y “Juana Iris” (1985), al tiempo fue nombrada “El rostro del Heraldo”, un premió que lanzó a la fama a muchas actrices y cantantes.

“Quinceañera”, su primer gran éxito

Si bien en 1987 realizó su primer protagónico con “Yesenia”, su gran oportunidad llegó también ese año con la telenovela “Quinceañera”, donde compartió créditos con Thalía, Ernesto Laguardia, Sebastián Ligarde, Nailea Norvind, Julieta Egurrola, Jorge Lavat, Armando Araiza, entre otros.

Esta historia marcó un hito en la televisión mexicana, porque a través de las protagonistas Maricruz (Adela) y Beatriz (Thalía) se abordaron temas como la violación, el embarazo adolescente, la drogadicción, la delincuencia juvenil, por mencionar algunos.

Televisa la veta durante varios años

En 1993 fue vetada por Televisa, porque decidió mudarse a Estados Unidos y firmar con Telemundo, empresa en la que realizó proyectos como “Guadalupe” (1993) y “María Bonita” (1997). Fue en esa etapa que se desató el rumor de que mantenía un romance con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari e incluso se menciona el nacimiento de un hijo, el cual presenta como su sobrino.

Su regreso a la televisora de San Ángel se dio en 1997 y lo hizo por todo lo alto, con la telenovela “María Isabel”, donde hizo pareja con Fernando Carrillo; quien años después confesaría que en ese entonces estuvo muy enamorado de Adela y hasta matrimonio le pidió, pero recibió una negativa por parte de ella.

El éxito volvió con fuerza con “El privilegio de amar” (1998), que se convirtió en la telenovela más vista en México hasta ese momento, tan así que actualmente la productora Carla Estrada prepara una nueva versión a través del proyecto Fábrica de Sueños.

A ésta le siguieron “El manantial” (2001), “Amor Real” (2003), “La esposa virgen” (2005) y “Fuego en la sangre” (2008), en esta última retomó su romance con Eduardo Yáñez, a quien conoció en 1988 cuando protagonizaron el melodrama juvenil “Dulce desafío” y su romance ficticio pasó a la vida real; pero su segundo intento no funcionó por el carácter difícil del actor y finalmente terminaron.

La actriz radica en Miami

Hasta el momento se sabe que radica en Miami, Estados Unidos, donde vive su faceta como empresaria dedicada a los bienes raíces y alejada de la actuación.

Se rumora que este año saldría de su retiro para volver a la televisión, pero a través de su cuenta de Instagram, la cual no está verificada, desmintió este hecho.

“No soy la misma…”

“Y está soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años. No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así! Quiero informar que, no, NO HE DECIDIÓ VOLVER A LA TELEVISIÓN, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño”.