¿Dónde está Hyunjin de Stray Kids? A cuatro meses, sigue 'desaparecido'

Hyunjin, integrante del grupo de K-Pop Stray Kids, continúa “desaparecido” del medio artístico, luego de que su agencia JYPE (JYP Entertainment) le aplicara un “hiatus” (silencio) desde febrero pasado, tras la controversia en que se vio involucrado por un sonado caso de acoso escolar.

A pesar de que pidió disculpas públicas y en persona al compañero que lo acusó de agredirlo y acosarlo verbalmente durante la escuela, cuando la presunta víctima se alistaba para debutar como actor; Hyunjin no ha vuelto a aparecer en las presentaciones del grupo.

"En primer lugar. quiero disculparme con quienes fueron heridos por mis acciones impropias en mis años de escuela. Al ver hacia atrás, cuando era inmaduro, me siento avergonzado y no tengo excusas. Me he dado cuenta que mis acciones y palabras, que no sabían ser consideradas a otras, pudieron lastimar. Es tarde, pero medito mucho en ello", escribió entonces a manera de disculpas Hyunjin, de acuerdo con la traducción de Soompi en Español citada por La República.

Los respectivos comunicados de JYPE y Hyunjin después del caso de acoso escolar del que fue acusado, en febrero pasado. Créditos en la imagen La "desaparición" de Hyunjin, integrante de Stray Kids, mantiene preocupados a los fans ❮ ❯

Ante esto, las fanáticas de Stray Kids (conocidas como “Stay”) crearon las tendencias “Stray Kids are 8” y “We need a response”, para pedir a la agencia de representación que responda sus dudas sobre el cantante, argumentando que Hyunjin es parte del grupo conformado también por Woo Jin, Seung Min, I.N, Han, Chan, Chang Bin, Felix y Lee Know.

4 meses y no han podido dar ni una respuesta respecto a Hyunjin, dejen de censurarlo, no exigimod su regreso pedimos saber al menos cómo está

WE NEED A RESPONSE

STRAY KIDS ARE 8 #WhereIsHyunjin#JypExplain@jypnation pic.twitter.com/YagcqineKP — 𝓷𝓪𝔂 ꨄ︎ (@Nay77356025) June 10, 2021

¿Dónde está Hyunjin?

Al parecer, la gota que colmó el vaso y puso en alerta las fanáticas fue el hecho de que la marca de maquillaje CLIO, de la cual Stray Kids es rostro, lanzó un set de photocards promocionales del grupo, considerando sólo a las 7 miembros activos y dejando fuera a Hyunjin, según cita el medio BioBio Chile.

Cabe destacar que, aunque las Stay han trasladado su molestia a los demás miembros, quienes no han comentado nada al respecto sobre su compañero, esto sería parte de las medidas de la agencia, quienes también vigilan el comportamiento de sus artistas.

Hasta el momento, JYP no ha dado una respuesta a las seguidoras, quienes reconocen que es posible que el cantante se esté tomando un tiempo para meditar sobre sus acciones, pero consideran que ha pasado ya bastante tiempo como para no saber si quiera su paradero o alguna noticia de él.