Apoya a sus paisanos

“Dora y la ciudad perdida”, con el sello de Derbez

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Está bien hablar español, está bien ser morenito, está bien ser latino”. Así de contundente es el mensaje que Eugenio Derbez quiere transmitir a los niños con su nueva cinta “Dora y la ciudad perdida”.

El actor, quien interpreta al explorador Alejandro, estuvo presente ayer por la mañana en la premier del filme acompañado por la protagonista Isabela Moner (Dora), de origen peruano, y el director James Bobin (“Alice through the Looking Gglass”, 2016).

Eugenio Derbez llegó con todo y jungla a México. En una plaza comercial de la ciudad se instaló una alfombra verde para recibir a los histriones.

Acompañado por su hijo, Vadhir Derbez, el actor reiteró su papel como latino en la industria hollywoodense representando a su natal México en tiempos de cambio.

“Le están dando pantalla a los latinos. En esta época en la que estamos siendo perseguidos en Estados Unidos, en donde nos ven como criminales y violadores, que de repente salga una película que habla bien de los latinos, en donde la heroína es latina, es mandar un mensaje positivo a los mexicanos, sobre todo a los niños que viven en Estados Unidos, que no hablan español porque los bulean”, comentó el actor quien además cuidó cada detalle dentro del filme.

“Ahora que tuve la oportunidad de producir quise estar involucrado y mi tarea como productor era cuidar la parte latina, que no hubiera errores”, detalló Derbez.

Para festejar al estilo mexicano les tenían una sorpresa preparada a Derbez, Moner y Bobin, en una caja de madera las celebridades encontraron tres sombreros de charro que se pusieron y fueron sorprendidos con un mariachi que interpretó el tema de “Dora la exploradora”.

A la premier también se dio cita la otra familia de Eugenio, o mejor dicho de “Ludovico P.Luche”.

Los actores Luis Manuel Ávila (Júnior), Miguel Pérez (Ludoviquito) y Bárbara Torres (Excelsa) llegaron para acompañar a Eugenio en la proyección y recordaron cómo aprendieron de él durante la época de “La familia P.Luche”.

La historia

La película sigue la pista de “Dora”, una joven latina que se muda de la jungla a la ciudad pero un nuevo misterio la lleva de regreso.

La película, que llegará a los cines mexicanos el próximo viernes 13, desembarca en los cines con un elenco hispano y con algunas palabras en quechua.

Más del filme

Eva Longoria encarna en la película a la mamá de Dora. En una reciente entrevista, dijo que el personaje es un referente en la cultura hispana y que recibió un gran apoyo para producirla junto con Eugenio Derbez.