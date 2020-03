Dos bailarinas yucatecas participarán en "Pequeños Gigantes"

Marieli Campos durante su rutina.- Foto: Univisión Mariam Solis al recibir la noticia de que será parte de "Pequeños Gigantes".- Foto: Univisión Ximena Polanco de 12 años es una de las aspirantes.- Foto: Univisión Maripaz Patos de 7 años es la otra yucateca aspirante.- Foto: Univisión Marieli Campos ya tiene un lugar en la competencia.- Foto: Univisión Mariam Solis obtuvo su lugar en la ronda de repechaje.- Foto: Univisión ❮ ❯

El reality show "Pequeños Gigantes" se estrenó ayer en Estados Unidos y entre los primeros elegidos están dos bailarinas yucatecas.

El programa se transmite exclusivamente por Univision Estados Unidos y será hasta finales de abril cuando llegue a México a través de Televisa.

Durante el primer capítulo se presentó a parte de los 48 aspirantes al reality show, el cual cuenta con cuatro yucatecas, todas bailarinas.

De las cuatro, ayer fueron elegidas Marieli Campos y Mariam Solis, quien obtuvo su lugar en el “repechaje”.

Marieli se ganó su lugar tras un duelo de baile contra Miriam Ortiz, originaria de Monterrey.

"Estoy muy feliz y emocionada por poder entrar en esta competencia de Pequeños Gigantes. Al principio pensé que me iba a costar más trabajo, cuando escuché mi nombre me emocioné mucho, casi quería gritar pero no podía", dijo la yucateca en un vídeo de Instagram.

En otro duelo, Mariam perdió contra Abril Quezada de Chihuahua pero finalmente fue “salvada” por el jurado.

Maripaz Matos y Ximena Polanco son las otras dos yucatecas aspirantes, quienes tendrán su participación en la emisión de la próxima semana.

No es la primera vez que bailarinas de Yucatán son parte de “Pequeños Gigantes”, pues el año pasado Sara Alejos, fue parte del equipo ganador del certamen.

El programa es conducido por Galilea Montijo y tiene como jurado a María León, Biby Gaytán, Albertano y Juanpa Zurita.

Las grabaciones del programa estarán en pausa durante al menos tres semanas por la crisis sanitaria ante el coronavirus.

