Dos sencillos de Magadán, entre lo más escuchado

Con más de 27 años de trayectoria, muchos dentro del grupo Malta, el cantante yucateco Magadán retoma su carrera de solista de la mano de Jules Ramllano, productor de Río Roma, La Trakalosa de Monterrey, Carlos Rivera, entre otros artistas.

El cantante recién lanzó su segundo sencillo, “No necesito de ti”, después del éxito con “Y quiero decir que te quiero”, cuyo vídeo tuvo más de 100 mil vistas en menos de una semana en Facebook.

“No necesito de ti”, informa el cantante, ya ocupa el lugar 70 en el Top 100 de las canciones más escuchadas de Latinoamérica, según Monitor Latino.

En entrevista con el Diario, Magadán reconoce estar sorprendido y contento por el éxito de sus canciones, ya que, como solista apenas lleva siete meses, los mismos de la pandemia.

El confinamiento lo llevó a retomar su proyecto como solista al no poder reunirse con su banda. Le platicó su inquietud a Jules Ramllano, y a éste le fascinó.

“Trabajar con Jules para mí es nuevo, su trabajo es muy profesional. Me gustó su dirección vocal y musical. Todo esto me ayudó para crecer no sólo como músico sino como persona”, dijo.

De esa mancuerna, y con apoyo del músico Andrés Sánchez, surgieron sus dos primeros sencillos como solista y el tercero que deberá lanzar este mes.

“Necesito de ti” es un tema que muestra cuando una persona ya no quiere estar con otra. El artista explica que es un tema de amor propio, de decir: “voy a seguir con mis planes, no necesito de ti: De esto habla la canción, de dejar ir...”.

Añade que es una canción “muy llegadora” y que en un análisis que hicieron de lo que se toca en la radio, descubrieron que actualmente no hay nada similar.

La canción, explica, es una balada pop con tendencia de pop inglés y toques mexicanos de banda, pero muy escondidos. Acerca del reto de lanzarse como solista después de muchos años de estar en una banda, confiesa que fue un difícil al principio.

“Con Malta me sentía más en ambiente, como que la responsabilidad no recaía en mis hombros, sino que era parte de todos. Como Magadán yo tomo todas las decisiones”, explicó.

Añade que le ha puesto todo el corazón a su proyecto de solista como si fuera el último de su vida.

“No he dejado que caiga, y eso que no he tenido presentaciones en vivo por la pandemia, pero he tenido la oportunidad de conocer a la gente correcta en el momento correcto”.

Magadán asegura que ha recibido comentarios positivos de gente de otras ciudades, incluso su tema fue bailado por unos novios de Tijuana. Sin embargo, reconoce que en Yucatán no ha pasado lo mismo.

“Con Malta fue difícil entrar al mercado local, tardó mucho en que los yucatecos nos vieran como de casa. Con Magadán sucede algo similar. Mucha gente no sabe que Pepe Uribe, el bajista de Malta, tiene ahora una carrera solista”, comentó.

Por cuestión de la emergencia sanitaria, el cantante no tiene programado presentaciones, pero entre sus proyectos está la grabación en noviembre o diciembre de un acústico con músicos invitados, entre ellos yucatecos que han trabajado con Alejandra Guzmán y Camila.

Tampoco hay planes para un disco, pues todo dependerá de la aceptación del tercer sencillo.

Por lo pronto ya hay avance, pues “Y quiero decir que te quiero” y “No necesito de ti” han sido del agrado de la gente.— Iván Canul EK