El cantante emitió unos mensajes de concientización a través de redes sociales.

MÉXICO.— Luis Román, mejor conocido como Dr. Shenka, dio a conocer que padece de Covid-19.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde escribió que a pesar de respetó las medidas sanitarias, se ha sumado al número de personas que han dado positivo en la prueba.

"Siento mucho en verdad tener que romper mi aislamiento de las estúpidas redes sociales para informarles que oficialmente formo parte de la estadística mundial de conteo de contagios. Di positivo a Covid [...]"

El vocalista de Panteón Rococó pidió a sus seguidores y colegas musicales que hagan consciencia y que se cuiden en sus casas para no arriesgar su salud.

Además, el músico de ska lanzó otro mensaje dedicado para los artistas, en donde pidió que pongan el ejemplo de respetar las medidas sanitarias, ya que ellos son inspiración de varias personas.

Las reacciones no tardaron en llegar y sus seguidores le desearon una pronta recuperación.

El vocalista de la agrupación también publicó un mensaje en el que pide no bajar la guardia y cuidar y proteger a los seres queridos.

Tu que me lees, cuídate, protégete a ti y a los tuyos, no bajes la guardia! En el instante menos esperado puedes estar en mi situación. NO BAJES LA GUARDIA!