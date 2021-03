''Dragon Ball'' sale de la TV por ''sexista''; Bulma aparece al ''rescate''

La cultura de cancelación alcanzó finalmente a “Dragon Ball”, la caricatura japonesa que marcó a la generación de los 90’s en varias partes del mundo. Sin embargo, la mañana de este sábado el nombre de la primera entrega de la saga que sigue al guerrero saiyajin Son Gokú, se volvió tendencia debido a que una televisora decidió retirarla de su pantalla.

Esto en cumplimiento de la normativa de la legislación de género, vigente en Valencia (España) que decidió retirar la caricatura “Bola de Drac” (“Dragon Ball”), por incumplir con las características en materia de perspectiva de género, presentando personajes femeninos de forma sexista.

De acuerdo con esta ley, los contenidos en la televisión abierta deben "adoptar, mediante autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el principio de igualdad excluyendo contenidos sexistas, especialmente en la programación infantil y juvenil".

Un artículo presentado por Teresa Diez Recio, para Plaza Valencia, analiza algunas de las escenas presentadas en “Dragon Ball”, desde el primer encuentro entre Gokú y el personaje de Bulma, a quien le levanta falda, esto debido a que es un niño que ha crecido apartado de la civilización.

Por otro lado, la columnista también hace referencia a otros personajes criticados en la serie, como es el maestro Roshi, un viejo rabo verde y que representa a uno de los personajes clichés de la animación japonesa: el viejo acosador, que termina siendo ridiculizado por los personajes femeninos.

Negar que Dragon Ball tiene mucho sexismo es absurdo. Pero no emitir una de las series de ficción más importantes de todos los tiempos, en contra del clamor popular, no parece buena estrategia para entes públicos de radiodifusión. Pongámosla en un contexto que la use para educar. pic.twitter.com/uKtZBeUL8Y