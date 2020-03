Dragon Ball y muchos animes más de forma gratuita durante cuarentena

MÉXICO.— Si ya estás aburrido de las películas y series que tienen las distintas plataformas de streaming; los animes son una alternativa que podrían tomar en cuenta.

Y en esta cuarentena Crunchyroll, la plataforma de streaming de animación más grande del mundo, ha anunciado que por la cuarentena ofrecerá de manera gratuita su servicio premium.

Pero además ponen a disposición de los usuarios sus más de 900 animes, las cuales podrás disfrutar en gran calidad y de manera totalmente legal.

¿Cómo puedo acceder al Crunchyroll?

Para apoyar las medidas de prevención contra el contagio de coronavirus, Crunchyroll te brinda un mes gratis, en el que podrás acceder a un amplio contenido de animes de forma gratuita.

Lo único que debes hacer es ingresar a la página web de Crunchyroll y hacer click en premium.

Te pedirá que ingreses una tarjeta de crédito o cuenta PayPal, y luego de ello ya podrás disfrutar de un mes gratis.

No tienes porque preocuparte por cobros que no quieras que se realicen, ya que una vez acabado el mes, puedes eliminar tu medio de pago para que no te cobre el siguiente mes.

¿En cuántos dispositivos puedo ver Crunchyroll?

Esta es una pregunta que muchos se hacen. En Crunchyroll depende del paquete que contrates, por lo que puede ser desde 1, 2 y hasta 4 dispositivos.

¿Qué puedo ver en el servicio de streaming?

La variedad es amplia pero aquí te mencionamos las que se han popularizado entre los usuarios:

Dragon Ball Super.

My Hero Academia.

Boruto.

Attack on Titan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Dr. STONE.

Hunter x Hunter.

JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind.

Mob Psycho.

Nichijou.

Re:ZERO -Starting Life in Another World-.

Yuri!!! on Ice.

Cabe destacar que la plataforma te permite ver algunos programas de los más recientes, a una hora después de que se emitan en Japón.

Si eras de los que consideraba que solo en Nettflix podía ver algunos animes de manera legal, ahora te comprobamos que no, ya que con Crunchyroll podrás ver más hisstorias en buena calidad y sin interrupciones.- Con información de La República.pe

Síguenos en Google Noticias