Drake Bell se declara culpable por poner en peligro a una menor de edad

ESTADOS UNIDOS.- Drake Bell, la ex estrella del popular programa de Nickelodeon "Drake & Josh", se declaró culpable este miércoles de los cargos de poner en peligro a una menor de edad, una joven que lo conoció en internet y asistió a uno de sus conciertos en Cleveland en 2017, cuando tenía 15 años.

Jared "Drake" Bell, de 34 años, de West Hollywood, California, se declaró culpable a través de Zoom de un delito grave, el intento de poner en peligro a una menor y también de un delito menor, difundir material perjudicial para los menores.

La sentencia se conocerá hasta el 12 de julio en Cleveland, compartió AP NEWS.

El abogado defensor, Ian Friedman, argumentó que no podía comentar sobre el caso: "por qué el Sr. Bell decidió presentar la declaración de culpabilidad de hoy".

La exestrella de Nick se había declarado inocente de los cargos a principios de este mes. Tyler Sinclair, portavoz de la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga, dijo en ese momento que la adolescente se comunicó con la policía de Toronto en octubre de 2018. Posteriormente, las autoridades hablaron con la policía de Cleveland, iniciando una investigación.

Drake Bell, who played Drake in the Nickelodeon TV show “Drake and Josh” has plead guilty on multiple charges related to crimes against a child. https://t.co/Syn7c2eLVs