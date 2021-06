Drake Bell se declara culpable y posteriormente da concierto en línea

El cantante realizó un concierto vía streaming luego de que aceptará su culpa tras ser señalado de "poner en peligro a menores".

OHIO.— Drake Bell fue acusado de "poner en peligro a menores" por difundir asuntos sexuales y dañinos, y en una audiencia realizada a través de una videollamada, el cantante se declaró culpable de cometer dichos delitos.

Sin embargo, tras concluir su juicio, el intérprete de "I Know" realizó un pequeño concierto a través de su cuenta de Instagram. El "show" duró poco más de media hora.

Sus fans disfrutaron del concierto

A través de una transmisión en vivo, Drake Bell cantó varios de sus temas, el también músico dio muestra de su habilidad al tocar varios instrumentos como el piano y la guitarra.

El cantante deleitó a sus fans con temas como "I know", "Do what you want", "What is wrong", "Up Periscope", "I Won’t Stand in Your Way" y por supuesto, no se olvidó de sus fans mexicanas, por lo que entre sus interpretaciones Drake también cantó "Fuego lento".

Tras este "concierto", sus seguidores le mostraron apoyo mediante comentarios en los que le deseaban lo mejor al afrontar las acusaciones en su contra.

