Dramático giro en el caso de Naya Rivera: autoridades no la buscan viva

El Departamento del Condado de Ventura (California, Estados Unidos) reveló un audio en el que una mujer notifica la desaparición de la actriz Naya Rivera.

En el audio al número de emergencias 9-1-1, se escucha a una mujer decir que ella y su esposo habían encontrado un bote con una “niña pequeña” sola.

El audio sale a la luz tan solo unos minutos después de que el propio Departamento emitiera un comunicado en lo que clasificó como un “trágico accidente”.

De acuerdo con el comunicado, Naya Rivera rentó un bote el miércoles por la tarde para una excursión con su hijo de cuatro años. El bote fue encontrado horas más tarde con el menor durmiendo solo en él.

El pequeño informó a los investigadores que él y su madre pasaron horas nadando en el lago y aunque él regreso al bote, su mamá no volvió.

Inmediatamente se implementó un operativo de búsqueda en el que participaron más de 50 elementos del Sherriff de Ventura, pero el operativo fue suspendido a las 10 de la noche del miércoles. Se retomó durante las primeras horas del jueves.

Aproximadamente 100 personas más, entre vecinos de la localidad, se sumaron al operativo, el cual la oficina cambió a “recuperación del cuerpo”, pues los investigadores sospechan que la actriz cayó al lago y por alguna razón no pudo salir, por lo que sospechan que se ahogó.

We have mutual aid for specialized dive teams en route from Los Angeles County, San Luis Obispo County, and Tulare County. We will keep you posted with any updates as we learn them. Our hearts and prayers go out the all of the family and friends of the Rivera family. #sheriffvc pic.twitter.com/ukmr48HXow