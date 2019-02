Dua Lipa comparte su gusto por la canción “Suavemente” de Elvis Crespo

Al parecer la cantante Dua Lipa disfruta de la música latina, ya que compartió a sus seguidores un vídeo de Elvis Crespo.

La británica utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer lo que la canción “Suavemente” le hacía sentir.

“Este vídeo y canción me trae tanta alegría. Gracias y buenas noche”, publicó.

This video and song brings me so much joy. thanks and goodnight https://t.co/xOoytOHR3I

— DUA LIPA (@DUALIPA) 17 de febrero de 2019