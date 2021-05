Dua Lipa culmina una noche de empoderamiento en los Brit 2021

BTS hace historia en los Brit sin ganar: Army

LONDRES.- Como se había previsto, Dua Lipa se convirtió en la triunfadora absoluta en la ceremonia de los premios Brit 2021, sumando a su palmarés el galardón de Mejor Artista Femenina británica y Mejor Álbum por "Future Nostalgia".

La compositora británica de origen albano-kosovar protagonizó una gala que supuso la vuelta de los espectáculos en directo al Reino Unido tras la pandemia, y fue un derroche multicolor de empoderamiento femenino frente a 4,000 asistentes, en su mayoría "trabajadores esenciales".

Coldplay fueron los encargados de abrir la noche, con una memorable actuación desde una plataforma en el río Támesis frente al O2 Arena de Londres. Con fuegos artificiales de colores y hologramas presentaron su nuevo single "Higher Power".

Awards show opener 101: Have world's biggest band @coldplay perform Higher Power in the middle of the Thames...with fireworks 🌟



— BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

Dua Lipa tomó el testigo ataviada con la Union Jack, la bandera británica, mientras simulaba viajar en una versión 'glam' del metro de Londres e interpretaba algunos de sus éxitos más sonados, tales como "Hallucinate", "Don´t start now" y "Physical".

It just feels so GOOD to be witnessing live music again, thank you @DUALIPA 😭 #BRITs — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

Las mujeres, protagonistas de los Brit 2021

Las mujeres fueron las grandes protagonistas de la noche y coparon la mayoría de los premios. De hecho, cuatro de los cinco postulados en la categoría más importante, la de Mejor Álbum Británico, eran féminas.

Dua Lipa, que se llevó dos de los tres premios a los que estaba postulada, aprovechó sus discursos para reivindicar el papel de la mujer en la industria, así como el de los trabajadores que han estado en primera línea durante la pandemia.

"Está muy bien aplaudirles, pero también hemos de pagarles. Creo que todos tenemos que darles un aplauso enorme y enviarle un mensaje a Boris [Johnson] de que todos apoyamos una subida de sueldo justa para los que están en primera línea", añadió entre ovaciones del público.

Taylor Swift, honrada con el premio Icono Global

2021 fue el año en el que, tras cuarenta y una ediciones de los Brit, el premio de Icono Global fue a parar a una mujer: Taylor Swift, la única artista que ha conseguido en menos de un año colocar tres de sus álbumes en el número uno de las listas de ventas de Reino Unido.

An extra special speech from @taylorswift13 as she receives the BRITs Global Icon Award 💕 #BRITs — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

"Vivimos en un mundo en el que cualquiera puede decir lo que quiera sobre ti, pero tienes el derecho de demostrarles que se equivocan", dijo al recibir el premio.

Little Mix hace historia en los Brit 2021

Por su parte, Little Mix se coronó como Mejor Grupo Británico y también hizo historia en los Brit, al ser la primera formación femenina en ganar este galardón tras 41 ediciones de los premios.

"We want to start by thanking our incredible fans, of course Jesy, and our amazing team." @LittleMix pick up the British Group Award and there isn't a dry eye left on the planet #BRITs



— BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

"No es fácil ser un grupo femenino en la industria musical británica", admitieron al recoger el premio en un discurso en el que hablaron de la "misoginia", la "discriminación" y el "sexismo" al que se enfrentan las mujeres artistas.

HAIM le arrebata el Brit a BTS

A nivel internacional, las hermanas estadounidenses de HAIM se alzaron con el galardón a mejor grupo; lo que supuso una nueva derrota par a la banda surcoreana BTS.

Looks like @HAIMtheband have found a fab fourth member with that BRIT Award 🙌#BRITs — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

El hecho causó reacciones encontradas entre las fanáticas del grupo de K-Pop, nombradas ARMY, quienes -no obstante- consideran que la simple candidatura de BTS en los premios de música británica los ha hecho hacer historia de este género.

BTS no ganó su nominación en los Brit Awards, pero no pasa nada. Ellos ya han hecho historia al ser el primer acto coreano en ser nominado. ¡Felicidades Bangtan!#BRITs #brits2021 #BTS — David 〄⁷; (@GAGAXBTS) May 11, 2021

#BTS no ganaron en la categoría "Internacional Group" de los BRIT Awards pero recordemos de igual forma que son el 1er artista asiático y coreano en ser nominados a estos premios,felicidades por ello @BTS_twt! 👏💜 — Charts 🇦🇷🧈 Butter 21/5 (@btschartsarg) May 11, 2021

Harry Styles le arrebata el triplete a Dua Lipa

Finalmente. Harry Styles y su "Watermelon Sugar" ganaron el Brit a Mejor Single Británico le arrebataron la oportunidad de llevarse el triplete a Dua Lipa.

Here is @Harry_Styles accepting his award, which yes we will be watching on repeat for the next week #BRITs — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

🎥| Harry siendo fotografiado con su BRIT Award! 💖 — The Kings Updates (@UpdatesHL) May 11, 2021

Las voces de Rag N´ Bone y Pink, junto a un coro gospel, pusieron el broche a una noche que recordó a las de antaño, sin mascarillas, ni distancia de seguridad, y devolvió la ilusión por la música en una prueba de fuego para la cultura británica tras la pandemia.