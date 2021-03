Dua Lipa disfruta de tacos al pastor y otros platillos en CDMX (fotos)

La cantante inglesa Dua Lipa estuvo en Ciudad de México como parte de una campaña comercial de una firma de moda francesa y en su estancia en México vivió un pequeño momento de angustia cuando una fanática intentó acercarse a ella de forma brusca.

Fue en las instalaciones del Proyecto Público Prim que se llevó al cabo la campaña “Libre” de la firma francesa de la que Lipa es protagonista.

So happy to be back on set for the new Libre campaign with my @yslbeauty team 🌹🖤 pic.twitter.com/6iUeZ3G4f7