Dua Lipa, una de las 100 mujeres más influyentes de 2021 (Fotos)

La revista estadounidense Time, lanzó su nueva edición con el listado de "Las siguientes 100 personas más influyentes" de 2021.

En la portada aparece Dua Lipa, quien es incluida en la lista, en la categoría de artista.

Comparte

Así lo hizo saber la cantante de 25 años en su cuenta de Instagram, donde compartió la portada.

En este listado, cada año las personas elegidas como las más influyentes son descritas por otro reconocido personaje reconocido.

Estrella brillante

Esta vez Dua Lipa es descrita por la icónica Kylie Minogue.

La australiana dijo que como una "gran estrella brillante a través del cosmos del pop" se encuentra la joven voz de Don’t Start Now.

Con éxito

Los singles del segundo álbum "Future Nostalgia" de Dua encabezaron varias listas de reproducciones, como en Spotify por ejemplo, y también en Billboard.

Además, el pasado 2020, lanzó el show online Studio 2054, que fue furor en redes sociales y rompió récords.

Es más, tuvo más de 5 millones de espectadores alrededor del mundo, en su primer streaming. Con esto, logró ser el livestream más visto en la historia.

Futurista

Y eso también lo mencionó Kylie Minogue, ya que fue parte de ese show.

Ella lo describió como "espectacular e inclusivo, futurista y retro a la vez, con su reconocible voz estampada en sus letras inteligentes".

Te interesa: Captan a Dua Lipa recibiendo el año en Tulum (fotos)

Ética de trabajo

La australiana contó que Dua Lipa también tiene una fuerte ética de trabajo, que le enseñó su padre cuando joven.

"Parece que escuchó. Sus logros son muchos más remarcables dado que tiene apenas 25 años. Ella es amable, cool e inteligente", señaló la intérprete de Can’t Get You Ouf of My Head.

Dua en 2021

Siguiendo con la onda disco, el 11 de febrero pasado, la cantante lanzó una nueva versión de "Future Nostalgia", que incluye temas de la primera edición y colaboraciones que lanzó el año pasado y otras no tan conocidas, como la de Not My Problem con JID.

Además, agregó otros sencillos del año pasado, como One Day junto a Tainy y Bad Bunny, y Prisoner junto a Miley Cyrus.

Con información de redes sociales y fmdos.cl