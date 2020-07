Aunque se sabe que el rapero tiene problemas de bipolaridad, se cree que este nuevo escándalo sería más bien una estrategia de publicidad

LOS ÁNGELES.— El rapero Kanye West de nueva cuenta presentó un brote psicótico que alarmó a sus fanáticos. Además hizo pensar a sus seguidores sobre cómo está la relación con su esposa con la celebridad Kim Kardashian y su famosa familia.

Una publicación compartida de KANYE WEST (@jesusisking) el 25 May, 2020 a las 7:22 PDT

No es ningún secreto que el cantante sufre un trastorno bipolar, sin embargo, parece que su enfermedad mental está causando estragos.

A través de Twitter, el cantante compartió unos extraños mensajes que no solo desataron más dudas sobre su salud mental sino sobre sus proyectos en puerta como el lanzamiento de un nuevo álbum y su campaña política.

En sus mensajes se podría leer una acusación a su esposa: “Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película 'Get Out', porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió el rapero en el mensaje que ya fue borrado de su red social.

También escribió “todo mundo sabe que la película 'Get Out' es acerca de mí”

Y fue más allá al señalar a Kim Kardashian como una corrompedora de menoresy la posible culpable de una desaparición:

Sin embargo, no solo escribió "indirectas hacía Kim, también su madre Kris Jenner fue señalada por Kanye:

“Kriss, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme ”.

Cabe destacar que los mensajes fueron borrados de su cuenta de Twitter, pero usuarios los recompartieron hasta lograr convertirlos en tendencia.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD