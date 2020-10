“Duetos”, lo nuevo de Sting

Annie Lennox y Julio Iglesias, en la lista de artistas

MADRID (EFE).— Universal Music anunció el lanzamiento el 27 de noviembre de un nuevo álbum de Sting titulado “Duetos” que, como su nombre indica, recogerá algunas de sus colaboraciones con otros artistas, como Eric Clapton, Annie Lennox o Julio Iglesias.

Se trata de 17 temas que arrancan con “Little Something” junto a Melody Gardot y que recupera éxitos como “Desert Rose” con Cheb Mami, “Rise & Fall” con Craig David, y “Whenever I Say Your Name” con Mary J. Blige. Bajo la producción de Guénaël “GG” Geay y Martin Kierszenbaum y la masterización de Gene Grimaldi desde Los Ángeles, será posible volver a escuchar “It’s Probably Me” con Eric Clapton, “We'll Be Together” con Annie Lennox y “Fragile” junto a Julio Iglesias.

Se incluye el tema inédito “September” con Zucchero, que produjo Sting y mezcló Robert Orton.