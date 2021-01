Dulce María comparte nueva fotografía con su bebé

Dulce María sorprendió a sus fanáticos al compartir una nueva fotografía con su bebé recién nacida.

Aunque la actriz y cantante, de 35 años de edad, intentó mantenerse un poco alejada de los medios de comunicación fue hoy sábado 23 cuando compartió una foto.

La también compositora publicó un mensaje junto a una imagen en donde aparece cargando a su bebé en su cuenta oficial de la plataforma de Instagram.

Como informamos, Dulce María tuvo un año 2020 con grandes sorpresas al anunciar su embarazo tras casarse con el productor de cine Paco Álvarez en 2019.

En la reciente imagen la actriz y exintegrante de la banda musical de RBD agregó la leyenda:

"Mi mayor proyecto... cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza, tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucecita", escribió Dulce María.