Dulce María cuenta cómo Anahí la ha apoyado en su embarazo

Con poco más de 5 meses de embarazo, Dulce María compartió con sus seguidores a través de un encuentro virtual cómo ha vivido esta etapa de su vida en medio de la pandemia del Covid-19.

Los temores de una madre primeriza siempre están presentes, sin embargo, la actriz y cantante ha tenido que enfrentar además la crisis sanitaria; la cual ha impedido a muchos el tener contacto aún con sus seres queridos más cercanos.

En este sentido, Dulce María se sinceró con sus seguidores al confesar que se ha sentido decepcionada de algunas personas que consideraba sus amigas.

“Hay algo raro que me ha pasado en esta cuarentena (…) tengo poquitas amigas… (las que yo) consideraba cercanas (…) me han decepcionado, la verdad me ha dolido mucho”, compartió la intérprete.