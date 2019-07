Dulce María no quiere una boda como la de “Chiquis” Rivera

Dulce María y Paco Álvarez planean su boda.- Foto: Instagram Dulce María y Paco Álvarez en planes de boda.- Foto: Instagram Dulce María y Paco Álvarez en planes de boda.- Foto: Instagram La cantante no quiere una boda con problemas por la prensa.- Foto: Instagram Dulce María aseguro que si compartirá detalles de su boda en redes.- Foto: Instagram La pareja suele compartir momentos juntos en redes sociales.- Foto: Instagram Por el momento, Dulce María se concentra en su vida personal.- Foto: Instagram Aún no informaron cuando será la boda.- Foto: Instagram La pareja planea tener una luna de miel en la playa.- Foto: Instagram La cantante reveló que aún no tiene vestido de novia.- Foto: Instagram ❮ ❯

La actriz y cantante Dulce María reveló algunos detalles de su próxima boda con Paco Álvarez, en la que espera que nadie “salga golpeado”.

Dulce María relató que aunque las bodas son algo que se dice fácil, son “todo un proceso”. “Es algo muy bonito que la verdad nos hemos dado tiempo, sobre todo yo, que había estado trabajando toda mi vida, y este momento es algo especial para mí”.

Es por eso que actualmente se concentra en su vida personal y en los detalles que faltan de su enlace matrimonial.

“Después de estar entregada tanto tiempo a la carrera, pues también hay que pensar y ver por tu vida personal”, añadió.

Al ser interrogada sobre qué pasará con los reporteros que deseen cubrir el evento, haciendo referencia a la seguridad de la boda entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, Dulce María aseguró que no quiere pasar por un momento así.

“Ay no, yo espero que no, mejor esperen a que yo suba las cosas, no vayamos a salir golpeados todos. En algún punto lo vamos a compartir, porque sé que la gente está al pendiente con mucho cariño y es un momento muy personal, pero seguramente compartiremos”.

Confesó que todavía no tiene vestido de novia y no sabe si usará uno o varios diseños. “Si por mi fuera usaría uno, porque me da flojera cambiarme, pero no sé, probablemente uno para la iglesia y otro para la fiesta, no lo sé”.

Otro aspecto que todavía les falta decidir es acerca de la luna de miel, aunque tienen en mente un lugar de playa para poder “descansar en el mar”.