Dulce María vive al máximo ser madre y artista

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Dulce María comienza a reír cuando revela que está entrando a la etapa de los “nunca”, esa que viven todos los seres humanos conforme van madurando en edad y el físico ya no es el de antes.

En su caso, la etapa ha llegado de la mano de su pequeña bebé, que como todos los recién nacidos, reclama atención mientras llena de ternura a sus padres.

“Nunca me levantaba temprano”, dice bromeando la cantante y actriz.

“Nunca había estado tan cansada y mira que he trabajado duro, no es lo mismo no dormir a los 20 años, que ahora; me ha cambiado la vida en todos los aspectos, estoy viviendo una etapa hermosa, no me quiero perder nada”, subraya.

Pero “Nunca” es también el título de su más reciente sencillo, compuesto junto con Baltazar Hinojosa hace 11 años. Por diversos factores se había quedado en un demo, a pura guitarra y voz. La canción forma parte de un álbum que la ex RBD espera tener listo en este primer semestre del año.

“Es una composición que se me hace simple y sencilla, con una letra muy bonita de tratar el amor, el desamor; no cambió nada de ese demo, quizá alguna entonación, pero hasta ahí, lamentablemente Baltazar nunca la pudo escuchar producida, murió hace unos seis años”, detalla la artista.

Por ahora Dulce María se encuentra disfrutando su maternidad. En la pantalla chica está vigente con la serie “Falsa identidad”, grabada en plena pandemia durante el verano pasado, mientras estaba embarazada y espera el estreno en cines de “Como anillo al dedo”, comedia que protagoniza.

Sabe que el medio musical, uno de los más afectados por la pandemia, tardará en tomar cause en forma de conciertos.