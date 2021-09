Dwayne Johnson, "La Roca", tiene un doble y es policía (fotos)

¿Será que todos tenemos un doble? Pues al parecer, el actor Dwayne Johnson tiene el suyo y el parecido es increíble.

Se trata de un policía de Alabama que se volvió viral en redes sociales luego de que los usuarios se percataran de las similitudes con la estrella de Jumanji.

La oficina del alguacil del condado de Morgan posteó en Facebook una foto del teniente de patrulla Eric Fields, que inmediatamente asombró a muchos por su apariencia, muy similar a la de Johnson.

En la imagen aparece Fields, de 37 años, junto a una camioneta, con el pelo rapado, una notable musculatura física y una sonrisa muy parecida a la del actor de 49 años.

Los internautas enseguida detectaron los similitudes entre "La Roca" y el teniente de la policía del Condado de Morgan, Alabama, y se volcaron a dejar comentarios.

"Él necesita ser un suplente de The Rock"; "¿por qué está The Rock en esta foto? Me pregunto"; "Si este no es The Rock, deben verse, porque esto es increíble", escribieron algunos usuarios.