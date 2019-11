“Se está saliendo de control”, Ed Maverick denuncia ciberbullyng

MÉRIDA.- Eduardo Hernández, el cantante chihuahuense mejor conocido como Ed Maverick, exigió que el ciberbullyng del que es víctima desde hace unos meses se detenga.

“Vatos ya en buen plan si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. y meeeenos se escuden en es un mame no aguantas nada’. mis huevos. esto se está saliendo de control y no está bien. adiós (sic)”, publicó en Twitter el joven de 18 años.