Ed Maverick recibe un reconocimiento; en noviembre llega a Xmatkuil

México (Notimex).- El cantante mexicano Ed Maverick aseguró que le indignan los actos de violencia que en la actualidad se han hecho más evidentes contra las mujeres, aunque consideró que es un tema que no es fácil que pueda expresar a través de su música.

“Es un tema delicado, principalmente porque cualquier cosa que diga será criticada y simplemente no tengo por qué dar mi opinión, no me llena, no me alienta; en cambio, me duele y me parece un caso terrible”, expresó el intérprete de música folclórica moderna e indie.

Previo al concierto que ofreció la víspera en el Teatro Metropólitan, el también compositor nacido en Delicias, Chihuahua, recibió un reconocimiento por su álbum “Mix para llorar en tu cuarto”.

“Pasamos de tener conciertos en plataformas con 10 mil streamers (escuchas) a dos llenos totales en el Lunario del Auditorio Nacional y ahora en el Teatro Metropólitan”.

Ed Maverick comenzó su carrera en 2017 y desde entonces ha lanzado dos álbumes, Transiciones y Mix para llorar en tu cuarto, con los cuales ha logrado llegar a más de 500 mil oyentes mensuales en la plataforma Spotify tan solo en la Ciudad de México, lugar donde radica desde hace un tiempo.

En el “show” que ofreció en la capital del país interpretó temas como Siempre estoy pa’ti, del cual estrenó el video oficial el miércoles pasado y hasta el momento cuenta con más de 460 mil reproducciones.

Asimismo, deleitó con Tierrita mojada y Fuentes de Ortiz, los cuales han tenido más de 20 millones de reproducciones en las plataformas digitales, hecho que ha convertido a Ed en un fenómeno, ya que su éxito no ha sido como lo han obtenido otros cantantes.

En Mérida

Ed Maverick se presentará en el Palenque de la Feria Xmatkuil 2019 el 8 de noviembre. Los costos de los boletos son de $560 Vip, $460 Oro, $360 Plata y $300 General. Se pueden conseguir a través de Tusboletos.mx