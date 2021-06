El nombre de Ed Sheeran se volvió tendencia, luego de que a través de un programa de radio confirmara su próxima colaboración con el grupo de K-Pop BTS.

No es la primera vez que el cantante colabora con la agrupación conformada por Jimin, RM, J-Hope, Jungkook, V, Jin y Suga; pues ya antes crearon juntos “Make It Rigth”, para “Map of the Soul: Persona”.

Si bien Bit Hit, la agencia de representación del grupo, confirmó la información, se negó a dar más detalles sobre la nueva colaboración. Sin embargo, parece que para Ed Sheeran los protocolos de confidencialidad tan estrechos de la industria del K-Pop no aplican, pues luego de ser bombardeado por ARMY, las fanáticas de la agrupación; no tardó en desvelar el nombre del tema.

ARMY cuestionó al británico sobre cuál era su canción favorita del grupo, por lo que Sheeran no tardó en contestar: “Permission to Dance”, que sería el próximo sencillo del grupo, de acuerdo con información de Nación Rex.

Por otro lado, BTS lanzó recientemente las primeras imágenes conceptuales de su próximo álbum “Butter”, que estará disponible el 9 de julio próximo en Corea del Sur. En México, podrás escucharlo a través de diversas plataformas desde un día antes, a las 23 horas; de acuerdo con información de Telehit.