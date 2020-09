Edith González estaba en la red de prostitución de Televisa según Adame

El actor confesó que existía una casa donde operaba una red de prostitución con famosas de Televisa.

MÉXICO.— El actor Alfredo Adame volvió a hacer polémicas declaraciones; en esta ocasión asegura que sí existió una red de trata de personas con personal de Televisa.

El también conductor afirmó que sí es cierto que no existía un “catálogo” de famosas que se ofrecía a hombres poderosos, pero una empresa externa a la televisora realizaba actividades de prostitución con las celebridades de Televisa.

Dicha casa de citas perteneció a Marga López y en ella vio a actrices como Edith González.

Según Alfredo Adame, el lugar tenía como directora a una mujer llamada Nancy Rotman, a quien apodaban “la Burdelera de Televisa”.

La mujer era una “gringa perversa, malvada y miserable” que tenía contacto con Televisa más no era representante de artistas, solo la responsable de esa red de trata.

Además, Adame aseguró que a esa casa no iban las grandes estrellas de la televisora como Erika Buenfil, Verónica Castro o Lucía Méndez; ella iban a “sus gimnasios particulares”. Sin embargo, él si llegó a ver a Edith González por ese lugar.

“Televisa tenía un 'Star System'; a ese lugar no iban las estrellotas de Televisa. No iba Verónica Castro, no iba Lucía Méndez. Edith González a lo mejor la vi una vez ahí”, afirmó Adame.