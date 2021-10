Edith Márquez cuida su salud mental

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— ¿Que se necesita para mantenerse en el mundo musical durante varias décadas? Talento, trabajo, perseverancia, pero sobre todo salud mental.

Así lo considera Edith Márquez, quien a través de los años aprendió que además de continuar educando su voz, trabajar todos los días tanto en el estudio como sobre un escenario, gran parte de la popularidad y la fuerza que muestra frente y detrás de una cámara se lo debe a cuidar su mente.

Para Edith, acudir con especialistas de la salud mental la ayuda a ser más segura, con menos miedos a combatir con inteligencia emocional cada problema al que se enfrenta en la vida.

“Pareciera que la salud mental es un tema del que la gente poco quiere hablar, como si aún fuera un tabú y la verdad es que a mí me ayuda a salir siempre de mis problemas, estar con mi especialista me ayuda a pasar cosas complicadas y sin duda hoy las personas no me percibirían con esta fuerza si no fuera porque trabajo con mis emociones, con mi salud mental”, detalló.

Para la cantante, verse bien frente al espejo, a la cámara o arriba de un escenario es importante ya que es parte de su trabajo, pero considera que no es tan relevante como estar bien emocionalmente.

“Es siempre lindo que te digan que luces bien o que la gente te haga halagos, pero creo que siempre preferiré que la gente me perciba emocionalmente bien, porque de nada sirve estar guapa si por dentro traes unos demonios enormes”, dijo.

Esa fuerza que Edith tiene le permite seguir en la industria musical y sobre todo en un género como lo es el regional mexicano, el mariachi y ahora hasta el norteño, música que considera que ahora está cobrando más relevancia.

“Hoy tenemos a un Christian Nodal, un Alejandro Fernández, su hijo Alex, Ángela Aguilar y muchos otros que vienen detrás. Yo siempre he apostado por el mariachi, por la música mexicana, porque es lo que me apasiona y, aunque hoy hay géneros más populares, un artista tiene que hacer lo que le produzca pasión y no solo unirse a un género porque esté de moda”, explicó.

Esta pasión que siente por estos géneros hicieron que Edith Márquez realizara su nuevo álbum “+ Mexicana”, en el cual, según explicó, refleja el orgullo que siente por el país y la música tradicional. La producción consta de ocho temas.

La cantante explicó que con este material deseaba hablar del dolor, pero también de cómo se puede ser capaz de transformar esta sensación en fortaleza.

“Para mí era importante interpretar temas que mostraran fuerza, fuerza interior, seguridad, el amor propio, y creo que estas canciones son ese compendio que muy a mi estilo reflejan la fuerza que las mujeres tenemos”, añadió.

Para este material, la cantante llamó a colaborar a David Bisbal, con quien interpreta “Es complicado”, el cual se une a los dos primeros sencillos que lanzó: “Entiende que ya” y “Olvídalo”.

De un vistazo

Está de vuelta

Edith Márquez regresó hace unas semanas a los escenarios públicos con conciertos en n vivo, tras más de año y medio en confinamiento por el Covid-19.

Más música

La cantante presentó su nuevo disco “+ Mexicana”, además del sencillo “Que ironía”, a dueto con el colombiano Nabález.