Eduardo Ávila y Alejandro Maldonado niegan romance

MÉXICO.- Alejandro Maldonado, quien es parte del elenco de "Venga la Alegría", donde imparte lecciones de yoga, decidió aclarar las especulaciones que se han generado en torno a su relación con el experto en judo, Eduardo Ávila.

La fotografía con Eduardo Ávila que causó revuelo en Instagram

El siete de mayo, el famoso "Yoga teacher" publicó en su Instagram una imagen en la que se le ve junto al judoka compartiendo un momento divertido junto a una pequeña niña, en la descripción se lee: "El rumor es cierto; así nos tocó vivir".

La fotografía causó el aplauso de muchos de sus seguidores, quienes los felicitaron, interpretando el anuncio de su relación, sin embargo, poco después él lo negó.

"Yo no he hecho ninguna declaración, ni ningún anuncio", afirmó Maldonado.

"A lo mejor la hice y ni me di cuenta que fui muy claro y preciso sobre algo y no estoy al tanto de ello", agregó el maestro, quien asegura no recordar haber hablado de ese tema y no estar interesado en abordarlo.

Otras fotografías de Eduardo Ávila y Alejandro Maldonado

En algunas publicaciones anteriores se les ha visto compartir momentos en la playa, el gimnasio, el programa de televisión y en la misma casa, donde ambos están pasando juntos la cuarentena.

"Una buena tarde de encierro y mucha lluvia", escribió Ávila para acompañar la misma imagen que subió Maldonado.

Posteriormente en sus historias de Instagram, ambos dejaron claro que ellos no han dicho nada sobre compartir una relación: "Gracias por estar al pendiente, el tema es que nosotros no hemos hecho ningún anuncio sobre nosotros. Así de simple", dijeron.

¿Quién es Eduardo Ávila?

Eduardo Ávila es un concursante del famoso programa “Exatlón”, también es un deportista de judo, quien fue campeón mundial en Beijing 2008, llevándose la medalla de oro.

Con anterioridad se les ha cuestionado al respecto pero ambos afirman que sólo tienen una amistad muy cercana, pues comparten el gusto por el deporte; en el reciente video se les puede ver juntos, descansando en casa.

