Eduardo Videgaray le responde a su ex: ''Sofía es la mujer de mi vida''

MÉXICO.- Rachel Warrington Blair, exesposa de Eduardo Videgaray, reveló que durante su matrimonio el conductor era adicto al alcohol y a las drogas, acusaciones a las que él y su nueva prometida, Sofía Rivera Torres, respondieron en una entrevista para un medio de comunicación.

“No hay mal que por bien no venga y de todas estas cosas tan horribles que dijo esta mujer aprendí, pues me permitió comprobar que tengo a mi lado una mujer que ama, que es inteligente, solidaria y me apoya. Le estoy agradecido a Rachel, ya sabía esas cosas de Sofía, pero me dio la oportunidad de verificar y solidificar el amor que siento por ella”, dijo Eduardo Videgaray en una entrevista con el medio Publímetro.

El comunicador añadió que no ha tenido contacto con ella desde hace 20 años y que él cree que su vida está llena de frustraciones y ganas de atacarlo con “acusaciones falsas” y “calumnias”.

La respuesta de Sofía Rivera Torres

Por su parte, la ahora prometida de Videgaray expresó que como mujer le duele que Rachel “se cuelgue” de un momento tan importante, sobre todo del movimiento actual de mujeres para acusar a Videgaray de violencia.

No dará una disculpa pública

Asimismo, el conductor reconoció que su expareja no se va a disculpar a menos que exista un juez de por medio y recalcó que la única razón por la que la contactó es porque necesitaba una notificación de la iglesia para llevar al cabo la nulidad de su matrimonio. La pareja señaló a Publímetro que planean emprender acciones legales.