Eduardo Videgaray presume su ''cachito'' para la rifa del avión presidencial

Eduardo Videgaray presumió a través de Twitter que ya compró su “cachito” para la rifa del avión presidencial, lo que desató las críticas de los internautas.

No obstante, la imagen pretendía ser una burla hacia su compañero de programa “La Corneta”, José Ramón San Cristóbal “El Estaca”, quien recientemente lo cuestionó durante el programa radiofónico sobre el caso Emilio Lozoya, en el que se vio involucrado Luis Videgaray, hermano de Eduardo.

Durante el programa, “El Estaca” dijo que la rifa del avión presidencia “es una jalada”, a lo que que Eduardo se apresuró a “revelar” que él ya había comprado su “cachito”:

Más tarde compartió con sus seguidores una imagen en la que aparecía con el mencionado “cachito”, que compartió con el siguiente mensaje: “¡¡Mi cachito!! Te va a encantar cuando me lo saque @jrsestaca”.

Rápidamente los internautas se hicieron de insultos y memes hacia el conductor, a quien atacaron principalmente por el escándalo que envuelve actualmente a su hermano y por el que constantemente es criticado y hostigado en redes sociales.

A continuación algunas de las reacciones:

Sr. Vide, la rifa del avión es una sandez (en mi rancho decimos de otra forma), no hay trabajo, no hay dinero, y todavía comprar el boletito? No estoy de acuerdo con eso, el gobierno debe garantizar el equipo médico "con o sin avión" no mame. (con todo respeto)