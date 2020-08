Eduardo Videgaray responde a usuario que lo cuestionó por ''su'' yate

Eduardo Videgaray celebró la semana pasada su primer año de relación con la influencer Sofía Rivera Torres, lo que los llevó hasta las playas de Isla San Francisco en Baja California Sur.

No obstante, el festejo se vio opacado luego de que el conductor de televisión nuevamente recibiera críticas por defender a su hermano Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y envuelto en el caso (Emilio) Lozoya.

En el vídeo, se le puede ver al conductor de televisión y locutor de radio bailar sobre un bote, mientras sostiene una copa casi llena.

Ante el cuestionamiento, Videgaray no tardó en sacar de su error al usuario explicando que lo que no estaba en un yate ni bebiendo champaña. Además le recordó el trabajo que ha realizado en el medio del entretenimiento.

El sexenio peñista no me trajo absolutamente nada. Llevo 30 años trabajando muy exitosamente en radio y TV; no es un yate, es un velero que rentamos por tres horas y la copa es de vino blanco, no de champaña. ¿Te das cuenta lo fácil que es juzgar equivocadamente? Saludos https://t.co/LdHsS9DXEd