Eduardo Yáñez confiesa recibir amenazas e insultos tras criticar a AMLO

El actor aseguró que ha recibido amenazas de sus detractores, pero destacó que le tiene sin cuidado lo que le digan.

CIUDAD DE MÉXICO.— Eduardo Yañez ha demostrado ser un hombre temperamental y con poca tolerancia para algunas cosas, pues si algo no le gusta o no le parece, él va a reaccionar — con golpes o palabras— para defender sus ideales.

Sin embargo, esto es le ha provocado muchas críticas y ahora hasta amenazas, pues luego de que el actor se manifestará en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esto le ha costado un gran número de detractores, quienes no han parado de ofender al actor tras expresar su opinión sobre el gobierno del mandatario.

También podría interesarte: Eduardo Yáñez arremete contra AMLO: "México será igual que Cuba"

Les manda un mensaje contundente a sus opositores

Yañez ha mostrado estar en completo desacuerdo con el gobierno actual, es por ello que la crítica, amenazas e insultos le han llovido. No obstante, el actor confesó que si temen a las amenazas, ya que van desde los golpes hasta la muerte, pero que no le da miedo lo que le pueda ocurrir.

"Sí las hay, siempre las ha habido a mi persona; pero… ¿qué voy a hacer? ¿Temo por mi vida? ¡No! La verdad que uno no tiene comprada la vida, y uno se va a ir de esta vida en el momento que se tenga que ir, de la manera que sea”, expresó el actor ante las cámaras de "Venga la Alegría".

¡Eduardo Yáñez nos revela que ha sido víctima de amenazas y ataques en redes sociales! 😱📺 #SiempreQuieroCantar #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/d2vXX11sfd — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 30, 2021

Eduardo también señaló que no se debe vivir con miedo, por ello emitió mensaje en contra de las personas que lo han ofendido en la calle.

"Hoy quiero mandar a mis HATERS a la Ching*d@! Porque me insultan cuando subo algo que no les parece. Pues primero estoy aplicando mi derecho de expresión y segundo no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste no lo visite. Así que hagan su maletas que la Ching@d* Queda lejos”, detalló el histrión en Instagram.

Considera a AMLO un dictador

Recientemente, Eduardo Yañez provocó el enojo de varios mexicanos al referirse a Andrés Manuel López Obrador como "un dictador".

"Eso nos espera en México, igualito. Tenemos un presidente que es un dictador, dejemos de estarnos haciendo los tontos", expresó Yáñez al respecto del gobierno de México.

También podría interesarte: Eduardo Yáñez explota contra AMLO y Jóvenes Construyendo el Futuro