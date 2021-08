Eduardo Yáñez cuenta cómo conquistó a su primera esposa en una tortillería

El actor habló de su vida privada, y como pocas suele hacerlo dio detalles de cómo enamoró a la mujer que fue su primera esposa.

CIUDAD DE MÉXICO.— Eduardo Yáñez es un actor que se ha caracterizado por tener un fuerte temperamento y también ser muy hermético con su vida privada, pero Yordi Rosado logró romper esa coraza, y a través de una amena charla, el actor confesó cómo conoció y se enamoró de su primera esposa (la madre de su único hijo, Eduardo Jr).

En entrevista con Yordi para su canal de YouTube, el histrión contó que conoció a Norma, la que se convertiría en su primera esposa en una tortillería en la que él trabajaba. El protagonista de "Fuego en la Sangre" aseguró que la mujer lo dejó impactado con su belleza.

"Yo trabajaba en una tortillería y ella vivía en la colonia. Fue a comprar unas tortillas: ella vivía en la Merced, me acuerdo que de ahí me dio su teléfono [...] Me la pasaba pegado al teléfono, escondido debajo de la escalera. No pensé que fuera a marcar", detalló el histrión.