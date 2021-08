Eduardo Yáñez detalla cómo intentó suicidarse tras "tocar fondo" (vídeo)

El actor confesó cómo se iba a quitar la vida.

CIUDAD DE MÉXICO.— Eduardo Yáñez es otro famoso que decidió revelar íntimos secretos a Yordi Rosado en su programa transmitido por YouTube.

En la plática con el conductor y locutor, el actor de "Amores verdaderos" reveló varios detalles de su vida personal, entre ellos la vez que intentó quitarse la vida con una pistola debido a su adicción al alcohol.

Yañez intentó suicidarse

En el vídeo en el que hace su confesión, Eduardo Yañez, inicia relatando que su vida no ha sido tan fácil como muchas personas suponen. Sin embargo, destaca que nadie lo hizo alcohólico, pero lo que conlleva la carrera de la actuación lo habría orillado a ello.

"No es que alguien me hizo alcohólico o que yo sufrí por ser alcohólico, ni madres. Mi problema vino después, dentro de la carrera de la actuación empiezan los problemas del amor, la soledad, todas esas búsquedas, todas esas incógnitas de por qué no tuve una familia y te haces el pinche mártir, y a chupar, porque el chupe te transforma y te hace sentir a otro nivel", explicó al principio de la entrevista.

El actor confesó que su adicción se fue agudizando con el paso de los días, pues de tomar "dos antes de dormir" terminó bebiendo una loción para afeitar, ya que de tan mal que estaba ya no podía salir a la calle a comprar más alcohol, así que consumía lo que tuviera a la mano.

"Entonces, la empiezas a agarrar diario. Primero eres muy intelectual para beber: 'yo me tomo dos antes de dormir o a la hora de la comida. Luego ya te va gustando y es desde que te levantas, te la sigues y ya en la noche cambias el trago'", detalló el histrión.

"Por cinco años estuve así hasta que acabé con Aqua Velva (una loción); estaba tan pedo que no podía salir a la calle, y buscando trago, ya no tenía, y con Aqua Velva. Ahí fue (tocar fondo). Al otro día desperté intoxicado, lleno de granos, las venas reventadas. Y dije: 'Este güey no es el que quiero de mí'", agregó Yáñez

Se sintió cobarde al no poder lograrlo

Sin embargo, el momento más tenso de la charla fue cuando Eduardo contó cómo intentó suicidarse en un departamento en Polanco, en la Ciudad de México:

"Intenté una vez con una 45 que era de mi padrastro […] Yo estaba solo en un departamento en Polanco y terminé baleando las ventanas, porque la verdad ya estaba ahí, en el momento. Me dio rabia y me desquité con las ventanas", le contó el actor a Yordi.

Yañez recordó que en su infancia sufrió la ausencia de un hogar. Aunque su padrastro los acogió, él se sentía como un "arrimado", además de que le dieron una educación militarizada muy intensa. "Era una ida y venida de emociones ¿a qué pertenezco?", aseveró.

"En ese momento estaba frustrado, me sentí cobarde […] Una de las cosas que aprendes cuando estas chavo es qué tan valiente eres, pero en ese momento me sentí cobarde. A través de los años dije: 'Qué valiente quererme enfrentar a todo'", agregó el protagonista de "Destilando Amor".

Eduardo Yañez destacó que "la solución del suicidio es una sola, y las posibilidades vivo son un chingo": 'créanme que vivo hay más posibilidad. Algo va a llegar, algo va a suceder, pero sí te das un tiro mataste toda posibilidad de todo'", puntualizó el histrión.

También podría interesarte: