Eiza González celebra junto a Demi Lovato y striper (Video)

MÉXICO.— Al parecer la mexicana Eiza González sigue ampliando su catálogo de amistades famosas, pues en esta ocasión se le vio celebrando con la cantante Demi Lovato.

Ambas jóvenes acudieron a un club nocturno donde se les vio con una bailarina exótica, a quien no dejaban de lanzarle dinero. A la celebración también acudió el DJ Calvin Harris quien solo se asoma por segundos.

El video que se ha hecho viral fue compartido desde una cuenta de Twitter llamada "Demi Lovato News".

Muy divertidas y desinhibidas

En el video se ve a la la intérprete de "Sorry not sorry" y la actriz de "Baby Driver" disfrutar el momento.

Ambas bailaban muy pegado a la bailarina, situación que ha causado controversia, pues algunos usuarios las han criticado por sexualizar e incentivar la violencia contra las mujeres.

Demi Lovato y Eiza González en un club nocturno de Miami después del #SuperBowl. 💸💸💸 pic.twitter.com/tpmxbFU7eG — PróXCinemente (@proxcinemente) February 5, 2020

"Yo nada más quiero ver con qué argumento van a defender a Demi Lovato de sus acciones erróneas, porque esta vez está claro que no pueden tocar el tema de su enfermedad y justificarla con ello", escribió un usuario en el video.

Hasta la fecha, Demi y Eiza no han hecho declaraciones sobre la fiesta a la que asistieron el pasado domingo, sólo han guardado silencio en sus redes sociales.

